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Какой смартфон выбрать весной 2024 года

Какой смартфон выбрать весной 2024 года

Ищем однозначный топ за свои деньги. Вопрос выбора нового девайса стоит как никогда остро. На одной чаше весов китайские бренды, которые еще вчера предлагали бюджетные устройства, а сегодня выпустили флагманский ультрадорогой девайс.

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