Киев в очередной раз доказал, что относится к своим гражданам как к расходному материалу, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих, которые Россия готова передать в соответствии с договорённостями.
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