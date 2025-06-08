Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Глава Севастополя на простом примере доказал террористическую сущность Киева

Глава Севастополя на простом примере доказал террористическую сущность Киева

Киев в очередной раз доказал, что относится к своим гражданам как к расходному материалу, отказавшись забирать тела погибших военнослужащих, которые Россия готова передать в соответствии с договорённостями.

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