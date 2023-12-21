РОАД: в 2024 году параллельный импорт автомобилей снизится в два раза

В 2024 году в России в два раза снизятся темпы ввоза автомобилей путем параллельного импорта. Это связано со сложностью обслуживания таких машин, а также возросшими затратами на логистику и таможенное оформление, рассказали дилеры.
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