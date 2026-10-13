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«Придется платить дороже»: Руспродсоюз – о дефиците красной икры и переходе на альтернативы

«Придется платить дороже»: Руспродсоюз – о дефиците красной икры и переходе на альтернативы

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября, ФедералПресс. Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков сообщил, что сокращение вылова лосося может заставить часть россиян искать альтернативу, включая икру других видов рыб.

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