Песков: российские спецслужбы работают не покладая рук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами прокомментировал работу российских спецслужб и их борьбу с различными угрозами, в том числе во время теракта в "Крокус Сити Холле".
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