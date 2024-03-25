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Песков: российские спецслужбы работают не покладая рук

Песков: российские спецслужбы работают не покладая рук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами прокомментировал работу российских спецслужб и их борьбу с различными угрозами, в том числе во время теракта в "Крокус Сити Холле".

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