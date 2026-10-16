Октябрьский районный суд Новосибирска вынес справедливый и суровый приговор, который стал мощным ответом на разгул мигрантского криминала в регионе.
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