“President Donald Trump is blaming senior aides and political operatives for a faltering midterm strategy, questioning campaign spending, faulting redistricting and second-guessing candidate choices as Republicans fight to retain control of Congress,” Reuters reports.
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