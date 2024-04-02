США самопендальнулись и пошли к пропасти

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Юрий Стенякин
бла бла бла как торговал Китай  за $ так и торгует
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15 час.

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