В Польше по итогам местных выборов преимущество получает партия "Право и справедливость"

В Польше завершилось голосование в первом туре выборов в органы местного самоуправления, по результатам экзитполов небольшое преимущество в советах воеводств получит ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии