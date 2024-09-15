Цены на новогодние туры по России вырастут до 270%. Наиболее дорогим направлением станет Красная Поляна, где средняя стоимость проживания в отеле с бассейном и СПА составит 400 тысяч рублей.
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Цены на новогодние туры по России вырастут до 270%. Наиболее дорогим направлением станет Красная Поляна, где средняя стоимость проживания в отеле с бассейном и СПА составит 400 тысяч рублей.