КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 1,7K прочитали Власти Петербурга намерены выплатить своим спортсменам, участвующим в Олимпийских и Паралимпийских играх, денежные премии.
СВО не поддержали, а деньги получат от Родины: Чиновники заплатят спортсменам "без флага"
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Нужно сообщить народу фамилию это мрази чиновника который принял это решение. Эти чиновники позорят нашу страну и не должны распоряжаться нашими деньгами.
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1 д.
Алексей Коржов
кто выступает под нейтральным флагом теже предатели , крысы ждуны!
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1 д.
лл
лина любимцева
Читаешь - и приходишь в ужас... Это бы в демократических западных странах (ЕС, США) ТВОРИЛОСЬ БЫ ПОДОБНОЕ: КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА, А КТО ЗА БУГОР!! И вроде так и должно быть!! Никакой ответственности!! И гребут спокойно деньги из казны!!! Хотят украсть - воруют сколько влезет!! Хотят хапнуть - хапнут!!
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1 д.
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