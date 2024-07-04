СВО не поддержали, а деньги получат от Родины: Чиновники заплатят спортсменам "без флага"

Нужно сообщить народу фамилию это мрази чиновника который принял это решение. Эти чиновники позорят нашу страну и не должны распоряжаться нашими деньгами.

лл

лина любимцева

Читаешь - и приходишь в ужас... Это бы в демократических западных странах (ЕС, США) ТВОРИЛОСЬ БЫ ПОДОБНОЕ: КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА, А КТО ЗА БУГОР!! И вроде так и должно быть!! Никакой ответственности!! И гребут спокойно деньги из казны!!! Хотят украсть - воруют сколько влезет!! Хотят хапнуть - хапнут!!