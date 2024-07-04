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СВО не поддержали, а деньги получат от Родины: Чиновники заплатят спортсменам "без флага"

СВО не поддержали, а деньги получат от Родины: Чиновники заплатят спортсменам "без флага"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 1,7K прочитали Власти Петербурга намерены выплатить своим спортсменам, участвующим в Олимпийских и Паралимпийских играх, денежные премии.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Нужно сообщить народу фамилию это мрази чиновника который принял это решение. Эти чиновники позорят нашу страну и не должны распоряжаться нашими деньгами.
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1 д.
Алексей Коржов
кто выступает под нейтральным флагом теже предатели , крысы ждуны!
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1 д.
лл
лина любимцева
Читаешь - и приходишь в ужас... Это бы в демократических западных странах  (ЕС, США) ТВОРИЛОСЬ БЫ ПОДОБНОЕ: КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА, А КТО ЗА БУГОР!! И вроде так и должно быть!! Никакой ответственности!!   И гребут спокойно деньги из казны!!! Хотят украсть - воруют сколько влезет!! Хотят хапнуть - хапнут!!
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1 д.

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