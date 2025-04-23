Синергия и баланс интересов: в Екатеринбурге прошел международный дипломатический форум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля, ФедералПресс. В рамках Евразийского экономического форума молодежи на площадке Уральского экономического университета прошел Международный дипломатический форум, на котором собрались представители 76 дипмиссий, представленных в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии