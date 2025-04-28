Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны сообщили об уничтожении 115 украинских БПЛА

В Минобороны сообщили об уничтожении 115 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило о 115 дронах самолетного типа, уничтоженных дежурными силами ПВО. «За период с 20:50 мск 27 апреля по 04:35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских БПЛА», - говорится в сообщении.

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