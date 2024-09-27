Тренер Яновский заявил об угрозах делегатам ФИДЕ на голосовании по допуску ФШР

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский в интервью ТАСС заявил, что на принимавших участие в голосовании по вопросу восстановлении прав Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) делегатов оказывалось давление.
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