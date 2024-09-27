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Тренер Яновский заявил об угрозах делегатам ФИДЕ на голосовании по допуску ФШР

Тренер Яновский заявил об угрозах делегатам ФИДЕ на голосовании по допуску ФШР

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский в интервью ТАСС заявил, что на принимавших участие в голосовании по вопросу восстановлении прав Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) делегатов оказывалось давление.

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