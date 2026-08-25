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Уроженке Архангельска Анне Пермиловской присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Уроженке Архангельска Анне Пермиловской присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» заведующей научным центром традиционной культуры и музейных практик ФИЦКИА УрО РАН, доктору культурологии Анне Борисовне Пермиловской.

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