В США заявили об угрозе третьей мировой войны из-за действий ЗеленскогоПодполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский хочет втянуть США в прямой конфликт с Россией.
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