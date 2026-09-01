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Учёный Богачёв: в Москве ночь станет длиннее дня после 23 сентября

Учёный Богачёв: в Москве ночь станет длиннее дня после 23 сентября

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачёв рассказал, что астрономическая осень в Москве и Подмосковье в этом году наступит 23 сентября.

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