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Татар-информ

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«Сошьют» трещины: в Казанском Кремле реставрируют башню Сююмбике

«Сошьют» трещины: в Казанском Кремле реставрируют башню Сююмбике

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​ В Казанском Кремле стартовал основной этап реставрации башни Сююмбике – одного из главных символов столицы Татарстана, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

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