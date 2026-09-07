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Царьград

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Brent превысил 98 долларов за баррель впервые с 24 июля

Brent превысил 98 долларов за баррель впервые с 24 июля

Мировые цены на нефть взлетели на 1,7-2%, при этом цена нефти марки Brent превысила 98 долларов впервые с 24 июля.

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