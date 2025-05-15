В Саудовской Аравии скрыли жест Трампа. А он очень важный

Саудиты "заставили" Трампа выпить кофе. Ради дипломатии в ход пустили искусственный интеллект.Переговоры президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бин-Салманом решили слегка подправить.
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