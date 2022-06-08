"Там будут одни звезды": новый "сюрприз" от мэрии для всех жителей Владивостока

"Там будут одни звезды": новый "сюрприз" от мэрии для всех жителей Владивостока

Мэрия готовит модное мероприятие для всех жителей Владивостока. Речь идет о фестивали, посвященном Дню Молодежи (12+), в рамках которого известная питерская фолк-рок группа The Hatters проведет концерт (18+).

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