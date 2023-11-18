Сколько двойников у Путина? А давайте сосчитаем!

— Рота, подъем! Путины, на первый-второй рассчитайсь! Ать-два! Все фото из интернета. Двойники быстро вскакивают с коек, на автомате их заправляют, натягивают спецформу – костюм, белая рубашка, запонки, обязательный галстук и бегут на водные процедуры.