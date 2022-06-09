iXBT.com

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

Сотрудников «Соллерс Форд» могут переводить на другую работу, о возобновлении производства речь не идёт

Сотрудников «Соллерс Форд» могут переводить на другую работу, о возобновлении производства речь не идёт

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщил в интервью ТАСС, что решений по возобновлению работы автозавода «Соллерс Форд» нет, а сотрудников могут переводить на другую работу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх