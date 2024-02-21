Какие праздники отмечают в России и мире 22 февраля 2024 года Анастасия МеркуловаЗимняя дата 22 февраля 2024 года — это один из тех уникальных дней в Российской Федерации, когда не приходится отмечать ни одного государственного праздника, даже если он неофициальный.