За год выдача ипотеки в России уменьшилась почти на 50%

С начала года по 7 мая россияне взяли 224 тысячи кредитов В России с начала 2025 года по 7 мая выдача ипотеки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 48% (до 224 тысяч кредитов) в количественном выражении и на 41% (до 949 млрд рублей) – в денежном, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Дом.