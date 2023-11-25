Аксёнов опроверг информацию о строительстве тоннеля под Крымским мостом

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ложной информацию, которая появилась в американском издании «The Washington Post », о том, что Россия и Китай готовятся к строительству недоступного для атак ВСУ тоннеля под Керченским проливом.
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