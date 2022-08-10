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Василий Конов: «Приходилось мирить Тутберидзе с «Матч ТВ». Звонил ей после одного из эфиров, объяснял ситуацию. Вроде как был услышан»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, что после одного из эфиров на телеканале ему пришлось объясняться с Этери Тутберидзе.

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