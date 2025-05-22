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Военнослужащие ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащие ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы-десантники уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи 152 миллиметровой гаубицы «Мста-Б» на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

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