Военнослужащие ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы-десантники уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи 152 миллиметровой гаубицы «Мста-Б» на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.
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