Дипломат РФ заявил, что НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия

Заявления Соединенных Штатов относительно возможности использования ядерного оружия и практика совместных ядерных миссий Североатлантического альянса (НАТО) позволяют сделать вывод, что от блока можно ожидать оправданий применения таких вооружений.
Заявления Соединенных Штатов относительно возможности использования ядерного оружия и практика совместных ядерных миссий Североатлантического альянса (НАТО) позволяют сделать вывод, что от блока можно ожидать оправданий применения таких вооружений.
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