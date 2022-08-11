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Дипломат РФ заявил, что НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия

Дипломат РФ заявил, что НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия

Заявления Соединенных Штатов относительно возможности использования ядерного оружия и практика совместных ядерных миссий Североатлантического альянса (НАТО) позволяют сделать вывод, что от блока можно ожидать оправданий применения таких вооружений.

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