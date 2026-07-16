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«Надо продолжать в том же духе»: Одесса и Черноморск пылают — Россия ударила по портам и судам, снабжающим ВСУ

«Надо продолжать в том же духе»: Одесса и Черноморск пылают — Россия ударила по портам и судам, снабжающим ВСУ

  Эксперты считают, что удары по портовой логистике надо повторить. Одесса и Черноморск пылают — по этим портам нанесен удар высокоточным оружием.

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