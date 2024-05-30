Кеннеди-младший призвал к переговорам с Россией

Независимый кандидат на предстоящих президентских выборах в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что США располагает необходимыми ресурсами для диалога с российским президентом Владимиром Путиным, и призвал начать переговоры.
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