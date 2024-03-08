ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 401298 третьякова
    автор - брехливый фантазер, просто сам верит в эту лабудуГеноцид армян в А...
  • Вовладар Даров
    Вы ещё мистификацию увидите позже!) Правда всплывёт,дайте время!Крушение самолета...
  • Ольга Заварухина
    Это всеми русскими не уважаемый Го-н явлинский. А «ЧО» обращаетесь к Москве, у вас же есть правительство СВОЕ и возгл...Явлинский снова п...

«Залужный сам просил»: Зеленский прокомментировал назначение послом бывшего главкома

«Залужный сам просил»: Зеленский прокомментировал назначение послом бывшего главкома

КИЕВ (ИА Реалист). Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого он назначил послом в Британию, говорил, что хочет заниматься дипломатической работой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх