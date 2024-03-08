КИЕВ (ИА Реалист). Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого он назначил послом в Британию, говорил, что хочет заниматься дипломатической работой.
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