Российских легкоатлетов не допустили на Олимпиаду в Париже

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что отстранение российских атлетов от Олимпийских игр 2024 года в Париже остается в силе, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК).
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