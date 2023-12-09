Российских легкоатлетов не допустили на Олимпиаду в Париже

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что отстранение российских атлетов от Олимпийских игр 2024 года в Париже остается в силе, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК).