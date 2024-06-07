15 раз, когда непонятные штуковины нас озадачили, но люди онлайн их разгадали

Мы продолжаем удивляться разным вещам, которые находят люди и публикуют их фотографии в сети. Потому что это увлекательная возможность самим испытать свою дедукцию, а вместе с тем весьма познавательно, потому что в конце концов среди комментирующих находится знаток, который знает точный ответ.