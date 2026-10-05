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Регионы России

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Россиянка с дочерью-инвалидом провела три дня в аэропорту Стамбула из-за переносов рейсов

Россиянка с дочерью-инвалидом провела три дня в аэропорту Стамбула из-за переносов рейсов

Изначально причиной задержек называли неблагоприятные погодные условия, затем – технические неисправности воздушных судов.

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