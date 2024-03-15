На Украине заявили, что пока не будут блокировать в стране Telegram

Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique Власти Украины пока не собираются блокировать в стране Telegram несмотря на то, что они рассматривают его как угрозу своей безопасности, заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью украинской версии журнала Forbes.