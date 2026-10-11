Просрочен. Несносен

Автор: Юрий Котенок Договор России и США обнулит провокацию «Буча-2.0» Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках дизельного топлива из России в США, как о том американцы попросили Москву.
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Свежие комментарии
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Не надо обольщаться. Если Доня и щелкнул Зелю по носу, это не прервало поставки американского вооружения на Украину. И не изменит. Трамп просто играет свою игру, выгодную Америке, а остальные-только пешки в этой игре, которыми он умело манипулирует, кидая кости, вроде разрешения поставок дизеля из России. Это спасает американскую экономику, но ни сколько не помогает России в ее борьбе с киевским режимом. Тот-же соляр, окольными путями, будет попадать в Европу, только по более высокой цене, а оттуда польется в баки украинских танков. И отказ Зеленского прекратить удары по НПЗ, только подтверждают это.
С крысёнышем понятно, а как насчёт турчинова и порошенко ?
Думаю, торчок уже не может держать себя в руках. Мозг отравлен кокаином
Зеля сделал большую ошибку, когда стал критиковать Трампа публично.... исходом такой позиции, может быть выход США из переговорного процесса.
Оборзевший клоун..
Зачем Зелю доставать, если он помогает денацифицировать население... Поставляя новых и новых служителей нацистского режима для денацификации...
Украинцы нашли себе Президента. Ужас. Стыд один. Наркошибздик! Тьфу!
А чего голову то ломать? Помнится, когда Доня выиграл выборы, и Европейским недо флюгерам и Зелибобику было сказано, Что им нужно потерпеть два годика. Когда после выборов власть отожмут у Дони, всё покатится как по маслу. И бабосы, и вооружение и прочие ништяки для Руины, или тому, что от неё останется. Пугает одно. Как бы при смене курса в США и одобрения ЕС не произошла конфронтация которая может перерасти в большущую войнушку. Хотя думаю там за большой лужей, в сарае на бугорке, тоже не совсем крыша уехала на каникулы. И они должны понимать, что если начнется "грандиозный шухер" лужа может и не спасти.