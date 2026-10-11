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Медвежий угол

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Просрочен. Несносен

Просрочен. Несносен

Автор: Юрий Котенок Договор России и США обнулит провокацию «Буча-2.0» Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках дизельного топлива из России в США, как о том американцы попросили Москву.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

Не надо обольщаться. Если Доня и щелкнул Зелю по носу, это не прервало поставки американского вооружения на Украину. И не изменит. Трамп просто играет свою игру, выгодную Америке, а остальные-только пешки в этой игре, которыми он умело манипулирует, кидая кости, вроде разрешения поставок дизеля из России. Это спасает американскую экономику, но ни сколько не помогает России в ее борьбе с киевским режимом. Тот-же соляр, окольными путями, будет попадать в Европу, только по более высокой цене, а оттуда польется в баки украинских танков. И отказ Зеленского прекратить удары по НПЗ, только подтверждают это.

Профиль пользователя александр петров
александр петровизменено

А чего голову то ломать? Помнится, когда Доня выиграл выборы, и Европейским недо флюгерам и Зелибобику было сказано, Что им нужно потерпеть два годика. Когда после выборов власть отожмут у Дони, всё покатится как по маслу. И бабосы, и вооружение и прочие ништяки для Руины, или тому, что от неё останется. Пугает одно. Как бы при смене курса в США и одобрения ЕС не произошла конфронтация которая может перерасти в большущую войнушку. Хотя думаю там за большой лужей, в сарае на бугорке, тоже не совсем крыша уехала на каникулы. И они должны понимать, что если начнется "грандиозный шухер" лужа может и не спасти.