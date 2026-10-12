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Заболеете ли вы чумой: тест. Пройдите и узнайте свои шансы на выживание

Заболеете ли вы чумой: тест. Пройдите и узнайте свои шансы на выживание

Пройдите и узнайте свои шансы на выживание* Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), 12+Новость о чуме в Иркутске (там погибла сотрудница противочумного института) взбудоражила весь мир.

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