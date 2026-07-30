Названы регионы с лучшими дорогами В Ивановской области более 94 процентов основных дорог соответствуют нормативным требованиям — это лучший показатель среди всех субъектов России.
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Названы регионы с лучшими дорогами В Ивановской области более 94 процентов основных дорог соответствуют нормативным требованиям — это лучший показатель среди всех субъектов России.
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