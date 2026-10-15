В Самаре на заседании по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги их внучка Екатерина заявила, что Светлана Метревели, проходящая по делу как ее предполагаемая сообщница, заменила ей мать, поскольку родная мать много работала и не уделяла дочери внимания.
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