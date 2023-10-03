От "Купола" до "Сармата": Разработки ВКС России, за которые в НАТО продали бы душу

4 октября в России отмечается День Космических войск. Формирование самого молодого подразделения русской армии началось в 50-х годах прошлого столетия, а сам праздник учреждён в честь запуска первого спутника Земли.
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