Деньги назвали решающим фактором для появления детей 47% россиян

Желание завести ребенка пропорционально финансовым возможностям: чем они выше, тем чаще россияне готовы решиться на продолжение рода, пишет Forbes со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир».
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