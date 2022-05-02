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Брежнева ответила Кушанашвили на оскорбления? «Я украинской певицей не была. Сама Украина воспринимала меня такой»

Брежнева ответила Кушанашвили на оскорбления? «Я украинской певицей не была. Сама Украина воспринимала меня такой»

Отар Кушанашвили в своем шоу раскритиковал некоторых украинских артистов за то, что они пытаются усидеть на двух стульях и хоть как-то вымолить прощение у России после всего сказанного, не бросая, при этом, поддерживать родину.

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