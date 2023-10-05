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Президент Словакии приостановила военную и финансовую помощь Украине до созыва национального парламента

Президент Словакии приостановила военную и финансовую помощь Украине до созыва национального парламента

Военная и финансовая помощь Украине со стороны Словакии приостанавливается. Такое решение приняла президент Словакии Зузана Чапутова, о чем сообщает ресурс Dennik N со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Мартина Стрижинеца.

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