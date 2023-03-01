С 1 марта вступает в силу новый порядок учета медицинских и фармацевтических работников. Он включает в себя обработку персональных данных, в том числе сведений об образовании, должности, членстве в профессиональных некоммерческих организациях.
С 1 марта вступает в силу новый порядок учета медицинских и фармацевтических работников. Он включает в себя обработку персональных данных, в том числе сведений об образовании, должности, членстве в профессиональных некоммерческих организациях.
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