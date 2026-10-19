22 октября в Гродненском государственном музыкальном колледже пройдет региональный отбор XXIII Международного детского конкурса «Музыка надежды», в котором юные скрипачи и виолончелисты 10–14 лет из Гродно, Лиды и Волковыска поборются за выход в финал.
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