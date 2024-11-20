Канадец, заразившийся птичьим гриппом, оказался в критическом состоянии

Подросток из провинции Британская Колумбия оказался в критическом состоянии, заразившись птичьим гриппом, с большой вероятностью, того же типа, что поразил молочные фермы в США, 20 ноября сообщило издание The Western Producer.
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