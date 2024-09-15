Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиасредствами поражения по скоплению боевиков, бронированной и автомобильной военной технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии