Маргарита Симоньян готова была погибнуть на СВО из-за комы Кеосаяна

О состоянии мужа она откровенно рассказала в программе «Судьба человека» Главный редактор RT и ИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» откровенно рассказала, что сейчас происходит с ее мужем, Тиграном Кеосаяном, который с декабря прошлого года находится в коме.