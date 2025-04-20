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Петербургский дневник

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Маргарита Симоньян готова была погибнуть на СВО из-за комы Кеосаяна

Маргарита Симоньян готова была погибнуть на СВО из-за комы Кеосаяна

О состоянии мужа она откровенно рассказала в программе «Судьба человека» Главный редактор RT и ИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» откровенно рассказала, что сейчас происходит с ее мужем, Тиграном Кеосаяном, который с декабря прошлого года находится в коме.

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