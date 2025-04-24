Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине предрекли катастрофу из-за отказа от помощи США

На Украине предрекли катастрофу из-за отказа от помощи США

  Прекращение военной помощи Украине от США станет катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире телеканала CNN.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
.., это недоразумение не заслуживает право на существование...
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10 час.
Елена Толстихина
Все в руках Бога, как будет так и будет, нас выбрал Бог, для противостояния с дьяволом и ушлепками чубатыми и думаю не только с чубатыми, еще найдутся недоделанные &quot;братья&quot;.
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
.., утилизация дуркаины не катастрофа, а  движение в верном направлении, благо для прогрессивного ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...
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7 час.
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